Kjer domujejo duhovi in 1300 netopirjev

Že več kot osemsto let je z visoko skalo in hkrati jamo v štirih nadstropjih spojen svetovno znani Predjamski grad. Njuno popolno sožitje jemlje dih obiskovalcem z vsega sveta. Znamenitost v okviru Parka Postojnska jama smo si ogledali na sončen poletni dan in se nato podali tudi v popolno temo pod grajskimi sobanami, kjer od nekdaj bivajo po krivem preganjani netopirji.