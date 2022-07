Knjigarna, ki je rešila kdove koliko življenj

V nadaljevanju preberite:

Mili Hernández na twitterju zase pravi, da je knjigotržka, založnica, lezbična aktivistka, a manj skromen in verjetno ustreznejši opis ponuja Wikipedija, ki jo je razglasila za eno ključnih osebnosti in pionirk boja za pravice skupnosti LGBT+ ter eno najbolj vidnih in vplivnih lezbijk v špansko govorečem svetu. O 63-letnici bo kot o soustanoviteljici prve specializirane knjigarne s tematiko LGBT+ v Španiji izbrano – to je jasno že zdaj – govorila tudi zgodovina.

Mili Hernández je vrata prodajalnice Berkana v središču prestolnice odprla pred skoraj 30 leti, in četudi zveni pretirano, si je težko zamisliti trgovino s knjigami, ki bi v tem času pustila večji pečat v razvoju mesta, ne le znamenite četrti Chueca, in življenjih neheteroseksualno usmerjenih posameznikov. A pot do točke, ko je knjigarna postala svetilnik strpnosti in različnosti – čeprav je upati, da smo prerasli fazo, ko je bil večji del LGBT+ zgodb srce parajočih kot Gora Brokeback –, je bila vse prej kot lahka.