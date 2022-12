»Ko berem, kaj pravijo o meni, si še bolj želim biti jaz«

V nadaljevanju preberite:

Občutek ujetosti ni nekaj, kar bi Brittney Griner doživljala prvič v življenju. Ameriška košarkarska šampionka je poosebljenje znanega latinskega pregovora per aspera ad astra in čeprav ji zvezde še nikoli niso naklonile toliko trnja kot letos, se zdi, da je, potem ko so jo izpustili iz ruskega zapora, na­počil čas, ko jo bo začelo določati reklo iz nekih drugih časov: le nebo je meja.