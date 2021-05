Ko čakaš na klic, ki bo vse spremenil

V članku preberite:

Kaj je avtorja navdihnilo, da je napisal pravljico o hudobnem kralju Koroni. Kakšno spodbudo, ki jo je odkril v lastni bolezni, je hotel predati mladim bralcem. Kako se je njemu pri 19. letih spremenilo življenje in kako dolgo hodi že na dializo. Zakaj je to mogoče primerjati z dvakratnim vzponom na Šmarno goro. Zakaj mora imeti ves čas ob sebi telefon in kaj si obeta od presaditve ledvic.