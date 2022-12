Ko igra Anthony Hopkins, je vse preprosto

V članku preberite:

Britanski igralec Anthony Hopkins, ki bo na zadnji dan tega leta dopolnil 85 let, ima za seboj izjemno kariero in s svojo odlično igro še vedno navdušuje. Lani je za vlogo v filmu Oče, ki sodi med njegove vrhunske upodobit­ve, prejel drugega oskarja in pri 83 letih postal najstarejši dobitnik zlatega kipca. Zdaj se Valižan, ki že desetletja občasno živi v ZDA, spet pripravlja na snemanje. Potem ko je odigral vrsto izjemnih mož, od Picassa, Hitchocka do Hitlerja, se bo januarja prelevil v psihoanalitika Sigmunda Freuda.