Ko je pustil službo, so ga spraševali, kaj mu ni jasno

Po letih nezadovoljstva je Jan Mihelič iz Kranja najel posojilo, pustil zanesljivo, a dolgočasno službo in se brez resnih izkušenj začel ukvarjati z izdelovanjem unikatnih predmetov iz lesa. Ob tem so ga nekateri kar naravnost spraševali, »kaj mu ni jasno«. Pet let pozneje v Janovi delavnici na Primskovem še vedno diši po lesu, naročil mu ne manjka, sam pa je od vsega najbolj ponosen, ker je zbral pogum. »Tudi danes bi ravnal enako,« pravi, medtem ko se fino brušeni leseni delci vrtinčijo pred napisom Iron x Wood.