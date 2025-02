Ko lahko v muzeju najdeš tudi novi del sebe

V nadaljevanju preberite:

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) hranijo več deset tisoč predmetov. V zadnjih dveh stoletjih so jih pridobili na slovenskem etničnem ozemlju, pa tudi na drugih celinah. Z Blažem Verbičem, ki je tudi dolgoletni muzejski svetovalec, univ. dipl. etnolog ter kulturni antropolog, smo si ogledali prvo slovensko plovilo, gasilsko uniformo s posebno simboliko, Gasparijevo lectovo srce, značilna moška pustna oblačila in opremo za Pust Mozirski, kitajski gong iz 18. stoletja in pomembno zapuščino Orlovih terenskih ekip.