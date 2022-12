Ko si preveč dober, te nekdo namaže na kruh

V nadaljevanju preberite:

Skoraj vsaka oseba je lahko za nas sanjska, če v njej ugledamo izpolnitev svojih hrepenenj. To nam v glamurozni romantični preobleki sporoča tudi zelo gledan resničnostni šov Sanjski moški, ki se hitro približuje vrhuncu. Pred finalom sem se pogovarjala z glavnim protagonistom, poklicnim skiperjem in študentom pomorstva Blažem Kričejem Režkom, in njegovim očetom Dejanom Režkom, ki je po poklicu gostinski tehnik, a že vrsto let dela na področju nepremičnin. Ne skriva, kako je ponosen na sina, četudi se v vsem ne strinjata. Aktualni sanjski moški zatrjuje, da je zelo zaljubljen.