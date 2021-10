Ko zaboli, previdno, a brez panike

V nadaljevanju preberite:

Za nami je petindvajseti ljubljanski maraton. Prireditev v slovenski prestolnici predstavlja tekmovalni vrh za številne rekreativne športnike. Po več mesecih priprav še zadnjič – in najmočneje – v sezoni obremenijo telo, ko 10, 21 ali 42 kilometrov teptajo ljubljanski asfalt. Zato ne preseneča, da se marsikomu pripeti kakšna poškodba. Zdrav razum nam narekuje, da je v tem primeru najbolje vzeti teden ali dva počitka. Z dvema strokovnjakoma s področja kineziologije in fizioterapije smo se pogovarjali, kdaj upoštevati ta zdravorazumski narek in kdaj ne.