Ko začnem drseti, začnem živeti

Ljubljančan Luka Marko Grošelj je vedno občudoval reli voznike, ki so skozi ovinke najlepše drseli, z leti pa je postal naš najodličnejši driftar. V športnem drsenju skozi ovinke je najprej zmagoval, zdaj pa snema kaskaderske reklamne spote. Svojo vozniško veščino primerja z umetnostnim drsanjem in poudarja razliko med hitro vožnjo natančnih linij in oddrsavanjem, ki pa je na pogled bistveno atraktivnejše.