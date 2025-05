Konec romantike pod zvezdnim nebom

V članku preberite:

Kampiranje je bilo med Slovenci nekoč priljubljeno iz dveh razlogov: ker si dopustoval v naravi in ker so bile cene ugodne. A trendi so se obrnili in počitnice pod milim nebom postajajo vse bolj razkošne in vse dražje. Na Hrvaškem, kjer dopustujejo številni Slovenci, so cene zlasti po koroni poletele v nebo, a letos naj bi se trend ustavil, v povprečju pa bodo letos cene kampiranja v Evropi za pet odstotkov višje kot lani.

Berlinski portal Camping.info, na katerem so zbrani podatki za okoli 23.000 evropskih kampov, tudi 105 slovenskih, je opravil temeljito raziskavo in izračunal, da bosta dva odrasla za prenočitev v počitniški prikolici skupaj s plačilom električnega priključka ter lokalnih dajatev odštela od 14,18 do 40,40 evra na dan, kar je za 4,75 odstotka več kot lani. Podatek so dobili na podlagi povprečnih cen kampiranja v 34 državah in izkazalo se je, da so tudi cene slovenskih kampov blizu evropskega vrha.