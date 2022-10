Kot vožnja v neznano

V nadaljevanju preberite:

Tretji program Radia Slovenija – program Ars in SNG Drama Ljubljana sta združila moči in zasnovala štiri vrhunske koncertne večere. Prvi bo že jutri, ko bo na Velikem odru nastopila skupina Tadej Tomšič Institution z gosti, Alenko Godec, Nuško Drašček, vibrafonistko Petro Vidmar in Janezom Bončino - Benčem. S koncertom se bodo tudi poklonili vrhunskemu slovenskemu glasbeniku Juretu Robežniku, ki se je poslovil ta teden. Z vodjo skupine Tadejem Tomšičem, saksofonistom, aranžerjem in dirigentom, ki je navdušen gorski kolesar in še kaj, sva se pogovarjala na sončni terasi Dramine kavarne.