Le Šerifova zvezda nad Leninovim spomenikom

V nadaljevanju preberite:

Pridnestrska republika je ozemlje v Moldaviji med reko Dnester in ukrajinsko mejo. Ob močni podpori Rusije je po razpadu Sovjetske zveze razglasila samostojnost in po krajši pridnestrski vojni leta 1992 postala republika znotraj Moldavije. Kot samostojna država zdaj tudi deluje – ima svojo vlado, parlament, poštni sistem, ustavo, zastavo, himno, grb … In če ima vse, kar ima prava država, je logično, da ima Pridnestrska republika tudi oborožene sile, ki natančno varujejo mejo.

Mejne prehode obdajajo trije varnostni obroči in že pri prvem dobiš poseben vstopni papir (v velikosti kupona), ki ga nato požigosajo in ga na koncu oddaš zadnjemu vojaku na drugi strani mejnega prehoda. Vmes moraš carinikom, policistom in vojakom pokazati še potni list, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, pogodbo za najem avtomobila in moldavsko dovoljenje za prečkanje meje, nato pa v eni od kabin na meji pridobiti osebno dovoljenje za vstop v Pridnestrsko republiko in v vojašnici še dovoljenje Pridnestrske republike za vožnjo po njenem ozemlju.

V vojašnici je vse pregrajeno s steklom, skozi katero vojaki vidijo na tvojo stran, ti pa v ogledalu vidiš zgolj sebe. Ko se odprejo vratca, vojak z druge strani stegne roko, pograbi tvoje papirje in navrže: »Čakala bosta deset minut. Ali več.«

In čakala sva več.