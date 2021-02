Ločitev in skupni prijatelji

Vsako prekinitev globokega čustvenega odnosa, bodisi zakona ali resne zveze, spremljajo številna čustva, od jeze, žalosti, strahu, pa vse do prezira in sovraštva. Čeprav ljudje velikokrat rečejo, da so se dogovorili za ločitev, se za tem »dogovorom« pogosto skriva resnica, da eden zapušča drugega, ki bi želel ohraniti odnos.