Luna \TBWA že 30 let ustvarja uspehe

Tisti starejši med nami se najbrž še dobro spomnimo oglasov za Renault 5, ki so navdušili celotno nekdanjo Jugoslavijo, pa dramatičnih Delovih oglasov in seveda duhovitih Dobrih vil, s katerimi se je smejala vsa Slovenija. Mlajši se verjetno spomnijo Herojev, ki furajo v pižamah, pa oglasov za Laško Zlatorog in Argeto,Fructal First in Frutabelo, Zavarovalnico Sava ... V 30 letih jih je agencija Luna \TBWA samo za televizijsko predvajanje ustvarila nekaj sto.Agencijo Luna je ustanovil Mitja Milavec, leta 2003 pa se je priključila mednarodni agencijski verigi \TBWA in njene kratice dodala tudi k svojemu imenu. Vključitev v globalno komunikacijsko podjetje je agenciji prinesla nove možnosti za razvoj in napredek; \TBWA je namreč ena od najbolj vitalnih in ustvarjalnih svetovnih agencijskih mrež, saj med drugimi v njeni kalifornijski veji že desetletja nastajajo navdušujoči oglasi za Apple. Vsak, ki se vsaj od daleč zanima za oglaševanje, najbrž pozna ikonični oglas 1984, ki ga je režiral Ridley Scott, in prelomni Think Different, s katerim je legendarni Steve Jobs Apple popeljal med najbolj zaželene in občudovane sodobne blagovne znamke. Vse to je rezultat filozofije oziroma miselnega sistema Disruption®, ki blagovnim znamkam omogoča prebojne komunikacijske rešitve. Enako metodologijo pri snovanju vsebinskih rešitev uporablja tudi Luna \TBWA; na njenih temeljih so nastale mnoge kampanje, ki so prejele veliko komunikacijskih nagrad za ustvarjalnost in učinkovitost.Luna \TBWA je najučinkovitejša slovenska komunikacijska agencija, saj je na zadnjem festivalu komunikacijske učinkovitosti prejela kar pet nagrad effie, poleg tega pa tudi prestižni euroeffie, ki ga podeljuje Evropsko združenje za komunikacijsko učinkovitost tistim kampanjam, ki so dokazale svoje učinke na najmanj treh različnih trgih. Skupaj z najbolj prodornimi slovenskimi blagovnimi znamkami, kot sta Argeta in Laško, namreč v agenciji ustvarjajo vse več mednarodnih komunikacijskih kampanj, ki potekajo v več kot 30 evropskih državah. V regiji jim to omogočajo lastne agencije v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu, v drugih evropskih državah pa tesno sodelovanje s partnerskimi agencijami mreže \TBWA.Kako v agenciji razmišljajo o razlogih za svoj 30-letni uspeh? Zapisali so jih v kratkem manifestu:»30 let je dolga doba. Vrsta tehnologij, ki so danes vsakdanji spremljevalec naših življenj, pred 30 leti sploh še ni obstajala. Vrste poklicev, ki so danes med najbolj iskanimi, pred 30 leti nismo mogli najti niti v divjih futurističnih napovedih. Vrsta storitev, ki jih danes samoumevno uporabljamo vsi, je bila pred 30 leti preprosto nemogoča.V 30 letih se je spremenil svet komunikacij. Tudi pri nas. Mnogo komunikacijskih agencij je prišlo in odšlo, namesto njih so vzniknile nove in tudi te so včasih ostale, velikokrat tudi ne. Malo je tistih, ki so v vrhu vseh 30 let.. Ker smo ohranili nekaj izjemno dragocenega: človeški pogled na to, kaj se spreminja in kaj ne. Kaj je treba delati drugače in kaj ostaja že desettisočletja zapisano v jedru humanosti. Strah, upanje, naklonjenost, ljubezen, povezanost ... čustva in intuicije, ki vodijo naša vsakdanja življenja in ki nas oblikujejo v zmotljiva, nepopolna človeška bitja, krhka in nežna, a hkrati močna in nezlomljiva – vse to ostaja zapisano v našem genomu, v naši programski opremi, ki nas je spravila iz prazgodovinskih jam do skupnosti na najnovejšem družbenem omrežju.Ker se zavedamo pomena novega. Novo je tisto, kar nas žene naprej. Pred 30 leti je bila agencija nekaj popolnoma drugačnega. Pred 20 tudi. In pred desetimi. Če dobro premislimo, je bila tudi včeraj nekaj drugega. Ker vemo, kaj se spreminja in kaj ne, smo danes današnja agencija in bomo jutri jutrišnja. Nenehna reinvencija procesov, tehnologij in vmesnikov je nujna. Ne zato, ker je nova, ampak zato, ker prinaša boljše rezultate.‘Nihče ne stopi dvakrat v isto reko’ je pred dvema tisočletjema in pol rekel Heraklit iz Efeza. Ker reka ni enaka in ni enak človek, ki stopi vanjo. Nihče ne razume te misli bolje kot mi. Zato že 30 let znamo ter zmoremo znova in znova ustvarjati uspehe.«