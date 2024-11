Marijana Brecelj: Zdi se mi, da se bo hiša sesula sama vase

V članku preberite:

Zapisala se je gledališču, a ob tem posnela zavidljivo število vlog v celovečercih, kratkih filmih in televizijskih serijah. Odlična je bila v filmu Pod njenim oknom, občinstvo še danes ve, da je igrala v Najinih mostovih in Reki ljubezni, a našteto je le delček njene obsežne filmografije, zaradi katere je Društvo slovenskih režiserjev in režiserk Marijani Brecelj podelilo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.