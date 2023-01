Marko Pokorn: Ničesar ne bi spremenil, niti žene ne

V članku preberite:

Pediater in infektolog Marko Pokorn se je za študij medicine odločil, da bi pomagal bolnim otrokom. Nepričakovano povabilo ga je pred štirimi leti z infekcijske klinike pripeljalo v pisarno strokovnega direktorja pediatrične klinike in, kakšna ironija, zdaj najbolj pogreša prav stik z otroki. »Tu imamo v medicinskem smislu vse, kar imajo veliki, le da smo manjši, nekakšen Liliput,« pravi zdravnik, ki si prizadeva, da njegov kolektiv deluje kot dobro usklajen orkester. Prispodoba je na mestu, saj je po duši glasbenik, med dolgimi sestanki pa ga rešuje humor. Njegov scenaristični talent je javnost že pred veliko leti spoznala tudi v priljubljeni humoristični seriji Naša mala klinika, bolj resen, a še vedno priljuden pristop pa je ubral v kolumnah, ki jih je zadnja leta pisal v Delu in zbral v knjigi. Kako vidi svet okrog nas in svoj poklic, povzema njen naslov: Smešno, ma non troppo.