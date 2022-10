Nas čaka epidemija duševnih motenj med mladimi?

Strokovnjaki in organizacije, ki se soočajo z izzivi mladih, že od leta 2021 opozarjajo na porast depresivnosti, anksioznosti, čustvenih stisk in apatije pa tudi motenj hranjenja pri najmlajših. Med tistimi, ki najbolj vztrajno opozarjajo na porast duševnih motenj med mladimi, je dr. Marija Anderluh, predstojnica Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani in strokovna vodja z dokazi učinkovitosti podprtih preventivnih programov starševstva, preventive in zgodnjih intervencij za otroke.

»Ne samo mi, tudi drugod v svetu so, potem ko so šole ostajale zaprte, začeli opozarjati, da tako dolgotrajne spremembe negativno vplivajo na del populacije otrok in mladih. Duševne motnje med mladimi naraščajo že dobro desetletje, epidemija covida je to le še stopnjevala,« pravi. Najpogostejše duševne težave pri otrocih in mladih so depresivnost, anksioznost, motnje hranjenja. »Pogosto se zdi, da jih slabo in pozno prepoznavamo, starši sami težko prepoznajo, kdaj razdražljivost, socialni umik in nezmožnost opravljanja običajnih aktivnosti niso zgolj del odraščanja, ampak kažejo na resne težave.«

Prav čakalne dobe na pregled pri strokovnjakih so velik del problema, pravi, saj otroci šele takrat, ko se težave stopnjujejo do skrajnih oblik vedenja, lahko pridejo do stika s strokovnimi službami. Ker to pomeni tudi daljši čas in daljše trajanje zdravljenja ali celo intenzivne oblike pomoči, kot so zdravljenje v bolnišnici, v najbolj razvitih državah razvijajo nizkopražne oblike pomoči, ki so dostopne takoj in ne vključujejo klinično usposobljenih strokovnjakov, na katere bi morali čakati več mesecev.

Duševne motnje med

mladimi naraščajo

»Glede na to, da zadnje raziskave v svetu kažejo, da duševne motnje prizadevajo že 25 odstotkov mladih med 12. in 25. letom, je zelo pomembno, da najdemo varne načine, kako bodo do čimprejšnje pomoči prišli vsi, ki jo potrebujejo. Izkušnje v nekaterih državah zaradi tako velikih potreb uvajajo nizkopražne programe vrstniške pomoči, rezultati so presenetljivi. Tiste, ki potrebujejo specialistično pomoč, usmerjajo naprej, mnogi pa svoje težave tako uspešno rešujejo.«

Hkrati z iskanjem načinov, kako omogočiti dostop do pomoči, je potrebno sistemsko uvajati z dokazi učinkovitosti podprte pristope, ki jačajo odpornost otrok in mladih in krepijo varovalne odnose s pomembnimi osebami v njihovem okolju, to so v prvi vrsti starši in učitelji.

Tako je prav na pobudo dr. Marije Anderluh pediatrična klinika leta 2015 začela pilotno uvajati posebne programe za starše in otroke, takrat s pomočjo finančne podpore norveškega finančnega mehanizma, saj se ti programi v skandinavskih državah izvajajo že več kot 25 let. Prav te države namreč najbolj rigorozno sledijo raziskavam učinkovitosti in natančno izbirajo, izvajanje katerih programov podpirajo s proračunskim denarjem, pravi dr. Marija Anderluh.

Pedopsihiatrinja in vodja otroške psihiatrije na Pediatrični kliniki v Ljubljani dr. Marija Anderluh je tudi strokovna vodja projekta Neverjetna leta, posebnih programov za starše in otroke. FOTO: Uroš Hočevar

Preventivne programe so pri nas uvedli v devet okolij, v štiri zdravstvene inštitucije, v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, v tri centre za socialno delo in Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani. Ker se je program izkazal ne le kot zelo učinkoviti pri zmanjševanju težavnega vedenja otrok, ampak tudi zelo potreben, je v letu 2019

pridobil trajno financiranje s strani Ministrstva RS za zdravje in je umeščen med storitve ZZZS v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) v okviru primarnega zdravstva. Nadaljnje izvajanje teh programov predstavlja tudi enega od strateških ciljev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Kot pove dr. Marija Anderluh, je podporo izvajanju teh programov v Sloveniji v letu 2018 izrazila Varuhinja človekovih pravic, v začetku leta 2021 pa tudi predsednik države, Borut Pahor.

V letu 2021 se je najprej na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kasneje pa tudi v nekaterih drugih izvajalskih centrih, začelo uspešno izvajanje programa tudi za starše starejših otrok, starih 8-12 let. Ta trenutek se oba starševska programa uspešno izvajata že v petnajstih različnih okoljih, v kar devetih slovenskih regijah.

»Odrasli se pogosto šele, ko se postavimo v vlogo otroka, zavedamo, da ga nenehno opominjamo in usmerjamo. Raziskave kažejo, da že običajen otrok, ki nima pretiranih vedenjskih odklonov ali težav, v pol ure dobi vsaj petdeset navodil in prepovedi staršev. Otrok ob vseh teh nenehnih navodilih preprosto neha poslušati in slišati,« pravi Eva Strmljan Kreslin.

Eden bolj učinkovitih programov za zdravljenje vedenjskih motenj pri otrocih

Program Neverjetna leta, katerega avtorica je klinična psihologinja dr. Carolyn Webster-Stratton, je že štirideset let predmet številnih raziskav in je v strokovnih krogih prepoznan kot eden od programov z najtrdnejšimi dokazi učinkovitosti za zdravljenje vedenjskih motenj pri otrocih, poudarja dr. Marija Anderluh.

Programi so zasnovani tako, da na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje.

Ob podpori dveh voditeljev skupin starši odkrivajo, preizkušajo in usvajajo vedenja, ki krepijo pozitiven odnos med otroci in starši ter spodbujajo strategije pozitivnega starševstva, ki spreminjajo vedenje otrok, umirjajo vzdušje v družini in večajo kompetentnost staršev pri vzgoji svojih otrok

Treningi starševstva Neverjetna leta predstavljajo skrbno načrtovana dvourna tedenska srečanja v skupini od 8 do 12 staršev, v posameznem sklopu je 14-18 srečanj in so za starše brezplačna.

Program Vodenje razreda za učitelje je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem v šolskem ali vrtčevskem okolju in se v slovenskem okolju izvaja od leta 2019. Temelji na podobnih izhodiščih kot programi starševstva, le da so veščine, ki jih predstavlja, usmerjene v delo s skupino otrok, in sicer v pridobivanje praktičnih veščin, namenjenih spodbujanju sodelovanja otrok, gradnji njihove motivacije za učenje ter pridobivanju konkretnih znanj in orodij, kako sodelovati s starši. Program poteka v obliki šestih enodnevnih delavnic, enkrat mesečno.

Delavnice potekajo v skupini do 16 udeležencev v sodelujočem vzdušju, ki z voditeljema skupine izmenjujejo dobre prakse in opazujejo posamezne veščine na posnetkih drugih učiteljev pri delu. Udeleženci so spodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu in izkušnje delijo med seboj.

Prek izkušenj z učitelji in vzgojitelji, ki so se izobraževali v preventivnih programih, lahko otroci krepijo svoje veščine sodelovanja z vrstniki, vztrajnosti, uravnavanja svojih čustev, krepijo lahko zaupanje v svoje moči, raziskave potrjujejo, da to veča učno uspešnost otrok, pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in je dolgoročno povezano z stabilnejšim duševnim zdravjem.

Zadnji od implementiranih programov Neverjetna leta, ki se je v Sloveniji začel izvajati spomladi 2022, je Moj neverjetni dojenček, ki spodbuja razumevanje dojenčkovega telesnega, psihičnega, socialnega, čustvenega in jezikovnega razvoja.

Učinkovitost programa

Tudi projektna konferenca, ki je v organizaciji Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani in Javnega zavoda Mala ulica potekala 10. oktobra, ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, v hotelu Slon, je bila namenjena ozaveščanju in osvetlitvi učinkovitosti tovrstnih preventivnih programov, pravi Eva Strmljan Kreslin, direktorica Javnega zavoda Mala ulica, ki je nosilec projekta MZ, ki z razpisnimi sredstvi podpira izvajanje programov Neverjetna leta v partnerskih centrih, v katerih še ni sistemske implementacije programa.

Na konferenci, ki je tokrat nagovarjala predvsem pedagoge, psihologe in učitelje, a hkrati in nič manj tudi druge strokovnjake in odločevalce, je s predavanjem sodelovala tudi avtorica serije programov za starše, otroke in učitelje Neverjetna leta, zaslužna profesorica Univerze v Washingtonu, dr. Carolyn Webster-Stratton. Avtorica številnih znanstvenih člankov in publikacij, ki je za svoje znanstvene dosežke prejela prestižno nagrado ameriškega Nacionalnega inštituta za duševno zdravje, je izdala tudi knjigo Neverjetna leta, priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let, (založba UMCO, 2016), ki temelji na raziskavah, izvedenih na Kliniki za vzgojo Univerze Washington, pri kateri so strokovnjaki več kot trideset let preučevali in izvajali programe o vzgoji z več kot tri tisočimi starši otrok z vedenjskimi težavami.

Raziskave so potrdile stroškovno upravičenost in učinkovitost programov Neverjetna leta preko preprečevanja tako neposrednih kot dolgoročnih posledic šibkega duševnega zdravja v otroštvu.

Sophia Backhaus, študentka doktorskega študija Univerze v Oxfordu in prejemnica nagrade Clarendon – ESRC Grand Union DTP, se v svojih raziskavah pod mentorstvom prof. Frances Gardner, ki je tudi sama že večkrat gostovala v Sloveniji, osredotoča prav na učinkovitost starševskih intervencij, ki spodbujajo pozitivne starševske prakse in zmanjšujejo nasilje nad otroki. Na konferenci je predstavila izsledke raziskav, ki potrjujejo, kako pomembno je uvajanje tovrstnih programov in njihovo sistemsko uvajanje na nacionalni ravni.

Panelno razpravo je moderirala mag. Đulijana Juričić, ravnateljica OŠ Trnovo, sodelujoče gostje pa so bile dr. Anica Mikuš Kos, otroška psihiatrinja, Eva Strmljan Kreslin, direktorica JZ Mala ulica, dr. Mateja Hudoklin, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Marija Fabčič iz Mestne občine Ljubljana, Sonja Stepančič, učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Trnovo in Natalija Plajnšek, šolska svetovalna delavka na OŠ Trnovo,

Dr. Carolyn Webster-Stratton posebej poudarja pomen sodelovanja med starši in učitelji; tudi v Sloveniji smo že pridobili prve izkušnje s programi za učitelje, ki postajajo z novimi znanji in veščinami pomembna opora zdravemu čustvenemu in socialnemu razvoju otrok, pravi dr. Marija Anderluh. Učitelji lahko tako hitreje zaznavajo in prepoznavajo določene vedenjske in čustvene težave otrok in jih s svojimi odzivi celo umirjajo. Nekatere težave otrok so za okolico zelo moteče, zato jih lahko prepoznamo; druge, ki so bolj usmerjene navznoter, kot so tesnobnost, depresivnost, umik, pa ostajajo dalj časa neprepoznane. Žal pogosto pritegnejo pozornost šele skrajna dejanja, ki okolico prestrašijo in presenetijo, opozarja pedopsihiatrinja.

Prek izkušenj z učitelji in vzgojitelji, ki so se izobraževali v preventivnih programih, lahko otroci izboljšujejo svoje veščine sodelovanja z vrstniki, vztrajnosti in uravnavanja čustev ter krepijo zaupanje v svoje moči. Raziskave potrjujejo, da to povečuje učno uspešnost otrok, pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in je dolgoročno povezano s stabilnejšim duševnim zdravjem.

Želimo si, da bi nam v dobro otrok uspelo okrepiti sodelovanje zdravstva in šolstva, poudarja dr. Marija Anderluh. »V časih, ki so tako polni izzivov, bomo uspešni le, če bomo našli poti do učinkovitega sodelovanja.«

Eva Strmljan Kreslin, vodja družinskega centra na Mali ulici, pred javno dnevno sobo, namenjeno družinam s predšolskimi otroki. FOTO: Roman Šipić

Neverjetna leta v Mali ulici

V Družinskem centru Mala ulica program Neverjetna leta izvajajo od leta 2015. Morda je prednost, da starši v Malo ulico pridejo, kot bi šli na kavo ali na otroško igrišče. Okolje je bolj sproščeno, ni stigme, pravi direktorica JZ Mala ulica Eva Strmljan Kreslin.

Tudi sama je opravila strokovno usposabljanje za voditeljico treningov starševstva programa Neverjetna leta in vodila nekaj skupin. Najprej so začeli z izvajanjem dveh programov; prvi je namenjen staršem otrok, starih od 3 do 8 let, drugi program - Dino šola pa je namenjen otrokom z že izraženimi vedenjskimi težavami, med 4. in 8. letom starosti. Program pri otrocih skozi igro in z uporabo lutk krepi občutek empatije, prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih, spodbuja boljše sposobnosti socializacije in čustvene pismenosti ter načine izkazovanja in obvladovanja čustev. Lani so začeli tudi z izvajanjem programa Neverjetni dojenček, za starše dojenčkov. V času treningov organizirajo tudi varstvo otrok.

Treningi starševstva Neverjetna leta predstavljajo skrbno načrtovana tedenska srečanja v skupini, ki ima od 10 do 12 staršev, v posameznem sklopu je 14–16 srečanj in so za starše brezplačna. V času treningov organizirajo tudi varstvo otrok. Ob podpori dveh voditeljev skupin starši odkrivajo, preizkušajo in usvajajo vedenja, ki krepijo pozitiven odnos med otroci in starši ter vzpodbujajo strategije pozitivnega starševstva, ki spreminjajo vedenje otrok, umirjajo razpoloženje v družini in večajo kompetentnost staršev pri vzgoji otrok. Večina staršev, ki se prijavijo v program, je takšnih, ki so se že srečali s težavami pri otrocih, a jih sami ne znajo rešiti, pravi, in jim to, ker se s tem veliko ukvarjajo, znižuje kakovost življenja.

Na trgu so sicer številni priročniki o vzgoji otrok in mladostnikov, ki ponujajo navodila, kako se spopasti z vedenjskimi težavami otrok. »In gotovo v vsakem priročniku starši najdejo nekaj koristnega, kar nekaj časa pri vzgoji tudi deluje. A velikokrat se zgodi, da se že ob prvem stresu v službi ali ko ima otrok izbruh, odzoveš tako, kot so se odzvali recimo tvoji starši,« pravi Eva Strmljan Kreslin. »Ponovijo se vzorci vedenja in obnašanja in spet se zdi, da si na začetku.«

Program Neverjetna leta aktivno traja petnajst tednov, vmes imajo starši vsak teden dveurni pogovor, gledajo videoposnetke, usvajajo nove starševske veščine, skupaj iščejo rešitve, analizirajo. »Pomaga tudi to, da vidijo, da se tudi drugi starši spopadajo s podobnimi težavami. V programu dobijo domače naloge, da utrdijo znanje in ga realizirajo v praksi, torej doma. In starši to znanje s podporo usposobljenih voditeljev programa ponotranjijo in spremenijo vedenjske vzorce,« razloži Eva Strmljan Kreslin.

Spremljanje učinkov programa, ki kažejo na spreminjanje starševskih pristopov in pomembna izboljšanja otrokovih težav, ta pa ostajajo primerljiva tudi šest mesecev kasneje, ko starši končajo usposabljanja. Številni starši, ki so opravili program, poročajo o resnično pozitivnih premikih, spremembah vedenja otrok doma in v šoli.

»Odziv staršev je velik, kar velik del se jih udeleži na priporočilo drugih staršev,« pritrjuje tudi dr. Marija Anderluh. »Številni poročajo, kako s spreminjanjem pristopov prihaja do boljše povezanosti z otroki, kako otroci napredujejo v samostojnosti, sledenju staršem in boljšem obvladovanju čustvenih odzivov. Z evalvacijo ugotavljamo, da se zmanjšujejo vedenjske težave otrok in naraščata zadovoljstvo in občutek kompetentosti staršev.«

Programi starševstva se zdaj sistemsko izvajajo preko storitev ZZZS v dejavnosti obstoječih Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Razvojnih ambulant v lokalnih okoljih, kjer so na voljo še večjemu številu staršev. Zaradi velikega zanimanja in potreb staršev so v načrtu tudi nadaljnja širjenja in uvajanje novih, paralelnih programov z dokazano učinkovitostjo, tako za starše in otroke, kot za učitelje.

Program je visoko strukturiran, vnaprej so predpisane teme, videoposnetki, izhodišče za razprave, razlaga Eva Strmljan Kreslin. Pomembne so tudi vaje, ko starš enkrat vstopi v vlogo otroka, drugič v starša; in takrat starši dejansko začutijo, kako se otrok počuti, recimo, kadar mu ob tem, ko poskuša narisati hišo, nenehno prigovarjaš, kako bi morala biti videti ta hiša, da mora biti trava ob hiši vendar zelena, zakaj je nebo rdeče in ne modro in podobno.

»Odrasli se pogosto šele takrat, ko se postavimo v vlogo otroka, zavedamo, da ga nenehno opominjamo in usmerjamo. Raziskave kažejo, da že običajen otrok, ki nima pretiranih vedenjskih odklonov ali težav, v pol ure dobi vsaj petdeset navodil in prepovedi staršev. Otrok ob vseh teh nenehnih navodilih preprosto neha poslušati in slišati,« pravi Eva Strmljan Kreslin.

Številne mamice priznajo, da zato, da lahko pripravijo kosilo, otroku dajo v voziček telefon, pripoveduje Eva Strmljan Kreslin. Otroci, ki po prvem letu pridejo v vrtec, po poročanju vzgojiteljic kažejo velike razlike. Tisti, s katerimi so se starši ukvarjali, jim brali zgodbice, jim peli, se z njimi igrali, imajo popolnoma drugačne temelje kot tisti, ki so jim starši v časovni stiski v roke potisnili telefon.

Preventiva se povrne

Zdaj imajo samo v Mali ulici šest skupin na leto po dvanajst staršev, to je skupaj 72 staršev; skupno je bilo programa starševstva otrok od 3-12 let v Sloveniji deležnih že več kot 2.500 staršev. Število otrok, ki so jih dosegli različni programi v sklopu programov Neverjetna leta, pa je že večje od 3.000.

Še bolj impresiven pa je podatek, da bi lahko s polno podporo in dobrim sodelovanjem zdravstvenega in šolskega resorja z implementacijo programa Vodenje razreda za učitelje in druge strokovne delavce v šole in vrtce ter druge VIZ ustanove do leta 2018 dosegli kar 48.600 otrok na leto, pravi dr. Marija Anderluh.

Pri implementaciji in izvajanju programov sledijo najnovejšim znanstvenim dognanjem s tega področja in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, ki zaradi dokazanih kratko- in dolgoročnih koristi izvajanja tovrstnih programov za dobro otrok in družbe kot celote države poziva k njihovemu uvajanju in uporabi.

Navsezadnje tudi stroškovna analiza tega programa predvideva, da vsak evro, vložen v program, v desetih letih prihrani državi 5,56 evra, tako v šolstvu, ker se zmanjšajo posebne potrebe otrok, zdravstvu pa tudi sodstvu, saj se s temi preventivnimi programi zmanjšuje celo prestopništvo v adolescenci ... »Skratka, preventiva je dokazano vsaj za petkrat cenejša kot kurativa,« poudarja Eva Strmljan Kreslin.

»Tudi v ZDA so raziskave pokazale, da vsak dolar, vložen v predšolsko vzgojo otrok, za državo pomeni prihranek dvanajstih dolarjev v prihodnosti. Ob tem pa je seveda najbolj ključno, da se življenja družin spreminjajo na bolje.«

Pedopsihiatrinja in vodja otroške psihiatrije na Pediatrični kliniki v Ljubljani dr. Marija Anderluh je strokovna vodja projekta Neverjetna leta, posebnih programov za starše in otroke. FOTO: Jože Suhadolnik

Pametni telefoni

Še en pomemben dejavnik, ki vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov, je porast novih tehnologij. Če v prvi izdaji priročnika Neverjetna leta, ki je v ZDA izšel leta 2006, avtorica opozarja predvsem na škodljive učinke agresivnih risanih filmov in računalniških igric, smo otrokom zdaj že v otroške vozičke dali pametne telefone.

Na ulici in v parkih lahko vidimo številne mlade mamice ali očete, ki imajo v rokah telefone, nekatere mamice pa imajo telefon v rokah tudi med dojenjem. Številne mamice priznajo, da zato, da lahko pripravijo kosilo, otroku dajo v voziček telefon, pripoveduje Eva Strmljan Kreslin. Otroci, ki po prvem letu pridejo v vrtec, po poročanju vzgojiteljic kažejo velike razlike. Tisti, s katerimi so se starši ukvarjali, jim brali zgodbice, jim peli, se z njimi igrali, imajo popolnoma drugačne temelje kot tisti, ki so jim starši v časovni stiski v roke potisnili telefon.

V ta namen so v Javnem zavodu Mala ulica izdali posebne kartice Zamislice, s katerimi starše spodbujajo, kako lahko ravnajo z najmlajšimi, otroku pojejo pesmice, se smejejo z njim, se ga dotikajo, plešejo, ga gledajo v oči ... »Morda se zdijo te Zamislice nepotrebne, a mladi starši zdaj že pripadajo generaciji, ki je odraščala s telefoni, in za številne ni več samoumevno, kako se ukvarjati z dojenčkom ali predšolskim otrokom,« pove direktorica Male ulice.

Gotovo obseg uporabe zaslonov pri starših in najmlajših otrocih postaja problematičen. Pediatri opozarjajo, da postajajo zasloni varuške dojenčkom, malčkom, kar bo imelo ali že ima posledice za njihov socialni, govorni in čustveni razvoj, potrjuje tudi dr. Marija Anderluh.

V tujini strokovnjaki že dolgo raziskujejo učinek porasta novih tehnologij in pametnih telefonov na duševno zdravje mladih in izsledki raziskav nikakor niso optimistični. Dr. Jean Twenge, profesorica psihologije na Univerzi San Diego in avtorica številnih knjig, med drugim knjige o generaciji iGen, je v svoji študiji ugotovila, da porast depresije, tesnobe in suicidalnosti med najstniki sovpada z letom 2012, ko je pametni telefon postal nekaj, kar je treba imeti, če želiš biti vključen.

Opozarja tudi, da je prav tako imenovana generacija iGen, generacija, ki je zrasla s telefoni, zdaj na robu največje krize duševnega zdravja v zadnjih desetletjih. »Porast pametnih telefonov in družbenih medijev je povzročil globalni potres z magnitudo, ki je nismo videli še nikoli v zgodovini,« piše.

Kako je s povezavo med tehnologijami in porastom depresivnosti in anksioznosti pri nas?

Raziskave kažejo, da mladi uporabljajo tehnologije na različne načine, odgovarja dr. Marija Anderluh: »Nekateri s tem krepijo socialno povezanost in prihajajo do novih virov informacij, znanja, drugi pa z vsako uro uporabe postajajo vse bolj depresivni in tesnobni. Vemo, da je izpostavljenost zaslonom pri večini otrok v zadnjih letih močno narasla, sploh se je to povečalo med karanteno. Pri fantih, ki pogosteje igrajo igrice, je problem predvsem čas, ki ga preživijo za zasloni, pri dekletih, ki bistveno več časa preživljajo na socialnih omrežjih, pa so v ospredju težave zaradi naraščanja depresivnosti in tesnobnosti.«