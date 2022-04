Marlon Brando: Še vedno največji

V članku preberite:

V filmskem svetu še danes, skoraj 20 let po smrti Marlona Branda, z občudovanjem govorijo o njegovem izjemnem talentu in igralski prezenci, ki jo premorejo le redki. Še vedno velja za največjega igralca vseh časov in med tistimi, ki se mu spoštljivo klanjajo, so tudi njegovi odlični kolegi. Jack Nicholson ga je primerjal z genialnim Picassom, Paula Newmana je jezilo, ker je Brando vse zaigral z neverjetno lahkotnostjo, sam pa se je moral hudičevo potruditi. Za Pacina, ki ga je od blizu opazoval v Botru, ni bil igralec, ampak fenomen. Okusil je slavo in bedo Hollywooda, s katerim sta imela turbuletno razmerje, in ko je že kazalo, da je njegova kariera potonila, je poskrbel za veličastno vrnitev.