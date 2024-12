Mateja Kos Zabel: V desetletjih, ki so mu umanjkala, bi še zelo veliko naredil

V nadaljevanju preberite:

V petek zvečer so v Sokolskem domu Tabor podelili nagrado in štipendije Igorja Zabela. Nagrade od leta 2008 podeljuje ERSTE sklad z Dunaja z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in sodijo med najprestižnejša evropska priznanja za kulturne dejavnosti.

Umetnostni zgodovinar, literarni kritik in prevajalec Igor Zabel, ki se je mnogo prezgodaj poslovil leta 2005, je bil cenjen doma in na tujem. O njem smo se pogovarjali z njegovo soprogo in direktorico Narodnega muzeja Slovenije Matejo Kos Zabel.