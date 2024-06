Medved na misiji

V nadaljevanju preberite:

Mesto Annecy ima dobrih 120.000 prebivalcev in leži ob istoimenskem jezeru, ki malenkost spominja na Blejsko. Okolica je gorata in zelena, obrežni del pa razmeroma urbaniziran in posejan s prikupnimi, ravno prav vpadljivimi hišami, vilami, hoteli in graščinami. Otočka s cerkvico sicer ni, je pa Lac d'Annecy občutno večji od našega turističnega dragulja. Srednjeveško mestno jedro se redno uvršča na sezname turističnih atrakcij, ki jih morate nujno videti v francoskih Alpah. Najpogosteje fotografirani motiv je manjša palača iz 12. stoletja, pred katero se struga jezerskega iztoka Thiou razcepi na dva dela, zaradi česar se ob pogledu z bližnjega mostu zdi, kot da je sredi vode obtičala zazidana ladja.

Annecy je lani gostil svetovni pokal v gorskih tekih za mlajše mladince in mladinke, ki se ga je udeležila tudi slovenska odprava. »Vreme je bilo popolno in vsakič, ko sem se peljal mimo jezera, mi je bilo žal, da zaradi številnih obveznosti ne morem skočiti vanj,« je dejal trener Boštjan Novak, tokratni vodja poti.

Letos tovrstnih skrbi nismo imeli, saj je vsak dan deževalo. A to ni skalilo prijetnega vzdušja v reprezentanci, za katero je v prvi vrsti zaslužna kolegialnost tekmovalcev in osebja, pa tudi uspehi, ki so se stopnjevali iz dneva v dan.