»Milenijci kupujejo na podlagi vrednot«

Spletna psihologinja Nathalie Nahai je mednarodna govorka, ki raziskuje preplet prepričevalne tehnologije, etike in psihologije spletnega vedenja. Je avtorica knjižne prodajne uspeš­nice Webs of Influence: The Psychology of Online Persuasion, ki je bila prevedena v sedem jezikov. Sodeluje z naročniki, kot so Google, PwC, Unilever in Harvard Business Review. O vplivu tehnologije na naše življenje piše za številne publikacije ter gostuje na različnih televizijskih in radijskih programih, od BBC Radio 4 do CNN. Na mednaro­d­­nem prizorišču predava o psihološki dinamiki, ki se skriva za vedenjem potrošnikov, in uči o tem, kako v etičnih mejah prenesti načela vedenjske znanosti v digitalni svet komunikacij – v nadgradnjo spletnih strani, vsebinskega marketinga, oblikovanja izdelkov in potrošniške izkušnje.