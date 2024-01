Mislim, da je premalo prebujenih žensk

V nadaljevanju preberite:

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prepričana, da se z vstopom v politiko ni spremenila. Zaveda se, da je človek več od svoje funkcije ali poklica, predvsem pa, da je njen zdajšnji status še kako minljiv. Ker ji izrazito primanjkuje prostega časa, je svoj drugi roman, po Gretinem grehu je zdaj na svetlem še Sibilina sodba, napisala med tremi poletnimi oddihi, v malo več kot devetih tednih. V romaneskni zgodbi spoznamo poti in stranpoti 17. stoletja na našem ozemlju, ni pa skrivnost, da je avtorica v tesnem sorodstvu s svojima knjižnima junakinjama. Pogovarjali smo se tudi o mahanju na proslavah, rdečih čeveljcih, malih in velikih diktatorjih ter razsvetljenih moških, o strupenosti med ženskami in njenem največjem veselju.