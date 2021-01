Mlin in Mura sta mu bila vse

Mlin je bil Mirču delavnica, pisarna, dnevna soba, včasih tudi spalnica. FOTO: Jože Pojbič



Kraj, kjer se je počutil domače in živo

Ko ob visoki Muri voda teče čez dvorišče Babičevega mlina, do njega ni mogoče priti drugače kot s čolnom. Tudi oziroma še posebno takrat je Mirč vztrajal v mlinu. FOTO: Jože Pojbič



Tu bi lahko lebdela tudi Mirčeva duša

V svojem mehurčku ob Muri je bil najbolj srečen.

Za popravila plavajočega kolesa, kot ob visoki Muri lani poleti, sta potrebna dva izkušena možaka.

Kadar je Mura narasla, je Mirč k mlinu odhajal s čolnom. Foto Jože Pojbič

Ob Muri



Nič čudnega ni, da je bil Mirč tako zelo navezan na svoj murski mlin, saj je ob in v njem preživel skoraj vse življenje. Njegov oče je mlin kupil leta 1912, sam se je rodil leta 1933 in že kot otrok je iz Veržeja odhajal k Muri, ko je očetu nosil kosilo.

Ko je bil dovolj velik, mu je začel tudi pomagati, kot štirinajstletnik pa je tudi uradno postal vajenec. In ravno v prvem letu njegovega vajeništva, leta 1947, jim je narasla Mura prvič odtrgala in odnesla plavajoče mlinsko kolo. Morali so zgraditi novo skupaj z lesenimi čolni in to je pozneje skupaj z mlinom Mirč prevzel od očeta, ko je začel delati samostojno.



A ta del zgodovine se je ponovil leta 1990, ko je kljub vsej skrbi in nenehni prisotnosti Mura Mirču znova odnesla mlinsko kolo z obema čolnoma. Niti z bagri kolesa in čolnov, ki so nasedli sredi Mure dolvodno od Veržeja, takrat niso mogli več izvleči, saj jih je narasla reka hitro zasula z gramozom. Zato je moral Mirč plavajoči del mlina še enkrat zgraditi na novo. Takrat se je odločil za kovinske čolne, številni ljudje in organizacije pa so pri obnovi sodelovali z donacijami in drugo pomočjo. Ob obnovi čolnov in mlinskega kolesa so v breg ob mlinu zgradili tudi betonski zalivček, v katerega je Mirč potlej umaknil čolne in kolo, kadar je grozila nevarnost visokih voda ali je po Muri plavalo drevje.



Ti čolni s kolesom, ki poganja naprave v mlinski hiši na bregu, so preživeli Mirča. Vprašanje pa je, kako bo z njimi v prihodnje.

»Lepo, spokojno je sedeti na klopci ob Muri, opazovati počasno vrtenje vodnega kolesa Babičevega mlina, poslušati žuborenje vode ob kumpih (čolnih) in zrazpredati o starih časih. Poln mirnega zadovoljstva je ta šestinosemdesetletnik, ki kljub temu, da je mlinarsko obrt že davno prevzela njegova hči, še vedno vsak dan prihaja delat in tu ostaja do večera. To počne že več kot sedemdeset let, in kolikor ga poznam, bo isto počel, dokler bo mogel,« sem pred poldrugim letom zapisal v članku o reki Muri v Delovi prilogi ob stoti obletnici priključitve Prekmurja.Res je Mirč vztrajal v mlinu skoraj do zadnjega. Še na silvestrovo se je s kolesom pripeljal pogledat, ali je vse v redu, in poklepetat s strankami, se spominja hči Karmen. Po novem letu pa so na testiranju ugotovili, da je okužen z novim koronavirusom. Nobenih znakov ni imel in nobenih težav, pravi Karmen.Tudi drugače je bil ves čas zdrav in še največja težava zanj je bila, da zaradi karantene ni mogel k mlinu. Tako dolgo ni bil odsoten verjetno še nikoli v zadnjih sedemdesetih letih, odkar je kot vajenec začel mlinariti pri svojem očetu. »Potem se je kar zgodilo. Še zdaj ne vemo, zakaj je umrl, rezultatov obdukcije še nimamo, toda nobenih znakov resne bolezni ni imel.«A tudi ko bodo rezultati obdukcije znani, v njih najbrž ne bodo zapisani vsi vzroki nenadne smrti. Kajti kolikor sem poznal Mirča – in poznal sem ga štiri desetletja –, je k temu, da se je poslovil, vsaj malo pripomoglo dejstvo, da ni več smel k mlinu.Ker zanj sta bila mlin in Mura vse. Mlin je bil večna skrb in večno delo, a edino v njem se je počutil domače in živega. Mura pa je bila po eni strani zaveznica, ki je gnala in ohranjala pri življenju mlin, po drugi večna grožnja in potuhnjena sovražnica, ki je kadarkoli lahko naglo narasla, razbijala in uničevala. Nekakšen neločljiv, v dobrem in slabem, v ljubezni in sovraštvu, v medsebojnem podpiranju in grožnjah povezan trio so bili teh več kot sedem desetletij Mirč, njegov mlin in dvolična reka. »Res je, več je bil pri mlinu kot doma. Samo ob redkih praznikih, kot so božič, novo leto ali velika noč, je ostal ves dan doma, sicer pa je vedno šel tja,« se spominja Karmen.»Z mlinom je tako, da moraš z njim živeti. Tu moraš pustiti življenje,« mi je o svoji večni prisotnosti pri njem vedno govoril in priznaval, da drugače sploh ne bi znal živeti.A ni bil samo mlin tisto, kar ga je vedno znova privabljalo k reki. Mirč si je v desetletjih mlinarstva ob Muri ustvaril mehurček počasne spokojnosti, v katerem je edino znal živeti in v katerega je sicer z veseljem, a le za kratek čas spuščal obiskovalce od zunaj, stranke, kupce moke, radovedneže, nas novinarje ... Najraje pa je bil v svojem mehurčku sam.In bil je v njem tudi v razmerah, v kakršnih si nihče drug ni upal ali pa ni mogel k reki. Ko je narasla silila iz struge in zalivala jarke in gozd znotraj obrambnih nasipov, se je kar zabarikadiral v mlinu in pazil, da visoka voda ne poškoduje plavajočega mlinskega kolesa. S čolnom je le enkrat na dan na suho prihajal po hrano, drugače pa je bil v mlinu, dokler voda ni upadla. Takrat je tam tudi prenočil in prisluškoval dogajanju na reki, da bi lahko takoj reševal, če bi se v kolo zagozdilo kakšno plavajoče deblo. In nikoli ga ni bilo strah zase. Vedno ga je skrbelo le, da se ne bi kaj zgodilo mlinu.Hči Karmen pravi, da ne ve, kako bo zmogla sama, brez Mirča. Če se karkoli zgodi na plavajočem kolesu, sta za posredovanje in popravilo potrebna dva moška, ki se na zadeve spoznata. Pa tudi ni pripravljena vsega svojega življenja pustiti v mlinu, kot je to storil on, nam je dejala že pred časom. »Počakali bomo, da se stvari umirijo in se poslovimo od očeta, nato pa bomo razmislili, kako naprej,« pravi.Pokojni filozof, etnolog in novinarje o njemu tako ljubi Muri napisal, da bi tu lahko lebdela duša. Njegova je zagotovo tu nekje, v mrtvicah ali nad brzico, ki žubori čez prodnike. In brez dvoma se ji je v teh hladnih januarskih dneh pridružila tudi Mirčeva. A ta najbrž ne lebdi daleč od mlina. Za vsak primer ...