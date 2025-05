Moški s svojimi stiskami prepogosto ostajajo sami

V nadaljevanju preberite:

Dr. Vita Poštuvan je ena vodilnih slovenskih strokovnjakinj za preprečevanje samomorov, med drugim je namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Podatke, da v skoraj vseh državah sveta zaradi samomora umre več moških kot žensk, na drugi strani pa si ženske prej priznajo, da imajo težave z duševnim zdravjem, v strokovnem žargonu opiše kot »paradoks spola v suicidologiji« (gender paradox). »V večini držav umre več moških zaradi samomora, ženske pa večkrat poskušajo. Vzroki za to so kompleksni in verjetno je dinamika samomorilnega vedenja pri obeh spolih različna. Pri ženskah gre bolj za način spopadanja s stisko, medtem ko je pri moških navadno odločenost umreti zaradi samomora večja,« pravi strokovnjakinja, ki opozarja, da je vselej treba razumeti širši kontekst. »Včasih zaradi skrivanja stisk težko prepoznamo, ali moški razmišljajo o samomoru, saj tega ne pokažejo neposredno. Tudi ko se enkrat odločijo, je strah pred tem, da jim samomor 'ne bi uspel', včasih pomemben dejavnik, da izberejo metode, ki zagotavljajo malo verjetnosti preživetja.«