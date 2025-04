Digitalizacija kriva za anksioznost, depresijo in izgorelost zaposlenih

V nadaljevanju preberite:

Razmislek o vplivu novih tehnologij na varnost in zdravje pri delu je rdeča nit letošnjega svetovnega dne varnosti in zdravja pri delu. Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), uporaba digitalnih tehnologij povečuje varnost, zanesljivost, avtonomijo delavcev in produktivnost v delovnih okoljih, hkrati pa lahko avtomatizacija, delo na daljavo, digitalno platformno delo, vodenje zaposlenih s pomočjo umetne inteligence (UI) in algoritmov zaposlenim prinašajo različna psihosocialna tveganja, s tem pa tudi možnost negativnega vpliva na njihovo zdravje. Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih na podlagi podatkov iz leta 2024, na katero se sklicuje NIJZ, kaže, da pri nas že 60 odstotkov podjetij v oceno tveganja vključuje tudi tveganja, povezana z uporabo digitalnih tehnologij. To je takoj za Španijo, ki ima z 62 odstotki največji delež v EU.