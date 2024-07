Moški smo se sprijaznili z vlogami hišnih pomočnic

V nadaljevanju preberite:

Primorski avtor besedil mnogih zimzelenih uspešnic Drago Mislej - Mef je kljub statusu upokojenca v polnem zagonu. Diplomirani novinar in dolgoletni urednik več primorskih medijev, mož, oče dveh sinov in nono treh vnukov še vedno ureja in piše za lokalni družinski časopis ter nastopa s svojo glasbeno skupino, hkrati pa ostaja pronicljiv opazovalec družbe v razkroju in razvoju. Pogovarjala sva se tudi o sveže izdani knjigi Naših sanj vam pa ne damo, v kateri so zbrane njegove kolumne.