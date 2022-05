Mračni svet družine Al Tani

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo in ponedeljek bo Slovenijo obiskal zanimiv gost, 41-letni emir Katarja, za dobre pol Slovenije velike države v Perzijskem zalivu, šejk Tamim bin Hamad Al Tani. Katar je po bruto domačem proizvodu na prebivalca na četrtem mestu na svetu, ta je 2,3-krat višji od slovenskega. Kar pa ne pomeni, da je tam raj na zemlji. Gre za državo, ki je v bistvu fevd družine Al Tani, kljub (zelo sramežljivim) reformam je ena najbolj nedemokratičnih na svetu, ogromna večina prebivalcev sploh nima državljanstva in so tako rekoč brezpravna delovna sila. Je pa Katar največji izvoznik utekočinjenega zemeljskega plina, ki bo zaradi embarga na ruski plin postal še bolj pomemben, in ima v Sloveniji tudi pomembno »naložbo«. Je namreč večinski financer gradnje džamije v Ljubljani.