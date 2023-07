Na Rožniku sem zajokala prvič po njegovi smrti

V nadaljevanju preberite:

Gledališka in filmska igralka Jožica Avbelj je pred dvema tednoma na Rožniku prižgala kresni ogenj v čast njenemu življenjskemu sopotniku Ladu Kralju, ki je posthumno prejel kresnika za roman Ne bom se več drsal na bajerju. Kot pravi, je bila izjemno vesela, da je Kralj, s katerim sta bila skupaj 47 let, dobil najbolj prestižno slovensko priznanje za roman, obenem pa tudi zelo žalostna, ker ga ni mogel prevzeti sam.



Lani je pri Beletrini izšla njena biografija Joži, ki jo je napisala Petra Pogorevc. Bralec na več kot štiristo straneh pobliže spozna nastajanje neštetih vlog, ki jih je ustvarila prejemnica Borštnikovega prstana iz leta 2001, pa tudi njene otroške in mladostniške spomine ter delček odraslega zasebnega življenja.