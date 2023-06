Kresnik: Na Rožniku bodo odločali odtenki

Medijska hiša Delo bo nocoj, na kresni večer, drugič podelila nagrado mlado pero obetavnemu avtorju in kritiku, že triintridesetič pa nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta. Na Nukovem seznamu lani izdanih del je bilo teh več kot 170. Žirija v sestavi Igor Bratož, predsednik, Igor Divjak, Igor Žunkovič, Tanja Petrič, Anja Mrak in Robert Kuret je v finalno peterico izbrala romane Materinska knjižica Katje Gorečan, Ne bom se več drsal na bajerju Lada Kralja, Ženska s srebrnim očesom Katarine Marinčič, Zakaj ne pišem Dijane Matković in Na Klancu Tine Vrščaj. O lavreatu ali lavreatki bodo odločili na enourni klavzuri v Cankarjevi spominski sobi.

Prireditev se bo sklenila s prižigom kresnega ognja. Vodil jo bo Seku M. Condé, kratke pogovore o nominiranih romanih pa Ksenija Horvat. Nastopili bodo Maroltovke, kantavtor Robert Petan, Laura Krajnc & Zajtrk ter BosaZnova.

Prenos v živo boste lahko na naši spletni strani spremljali od 20. ure naprej.