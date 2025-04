V nadaljevanju preberite:

Že več kot desetletje, odkar je Rusija začela napadati Ukrajino, sploh pa zadnja tri leta, odkar je začela polno vojno proti zahodni sosedi, so odnosi med največjo državo na svetu Rusijo in prvo svetovno velesilo Združenimi državami Ameriko domala zamrznjeni na vseh področjih. Oziroma na domala vseh na Zemlji, saj se sodelovanje nadaljuje v vesolju. V torek je ruska raketa sojuz proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) ponesla mešano posadko dveh ruskih kozmonavtov, poveljnika Sergeja Rižikova in Alekseja Zubrickega, ter ameriškega astronavta Jonnyja Kima.

Danes na polete v vesolje gledamo kot na nekaj rutinskega, vendar še zdaleč ni tako. Na to kažejo pogoste prestavitve izstrelitev raket zaradi različnih tehničnih napak ali samo neoptimalnih vremenskih razmer. Poleg tega je treba na poletih s posadko zagotoviti res popolno varnost, da se ne bi ponovila katera od tragedij, v katerih je do zdaj (uradno) umrlo 19 ljudi.

Od kod Rusi izstreljujejo svoje rakete in kdo so žrtve vesolja?