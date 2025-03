V članku preberite:

V arhitekturnem biroju Studio LIST iz Celja so v 60 slovenskih podjetjih opravili raziskavo o tem, kako se počutijo zaposleni v pisarnah in odprtih prostorih. Pravijo, da so ugotovili pričakovano: zaposlene na delovnem mestu od vsega najbolj moti hrup, še zlasti pogovori med sodelavci.