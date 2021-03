Najboljši prijatelj princese Diane

V nadaljevanju preberite: Pri treh letih je sedel za klavir in začel igrati po posluhu. Odrsko ime si je izposodil pri dveh članih svoje spremljevalne skupine. Že pol stoletja sodeluje z istim tekstopiscem, uspeš­nico napiše v pičlih petnajstih minutah. Že leta 1976 je razglasil, da je biseksualen, 1992. pa je za Rolling Stone dejal: »Sem povsem srečen, da sem gej.« Med njegovimi krščenci so Sean Lennon ter Brooklyn in Romeo Beckham, botra njegovih dveh sinov, ki ju v enem najtrdnejših zakonov v svetu estrade vzgaja z možem Davidom Furnishem, pa je Lady Gaga. Strasten zbiratelj očal, ki na leto samo za rože zapravi več kot 300.000 evrov, bo v četrtek dopolnil 74 let.