Najčudovitejši poklic, ki lahko človeka tudi najbolj zagreni

V nadaljevanju preberite:

Branko, oče, je prvak ljubljanske Drame. Odkrito priznava, da si nikoli ni želel, da bi šel sin po njegovih stopinjah, pa se je zgodilo ravno to in Timon se je razvil v enega najboljših igralcev mlajše generacije. Že kar nekaj let delata v istem gledališču, zdaj pa skupaj nastopata v predstavi Jacques in njegov gospodar v režiji Doriana Šilca Petka; Timon v vlogi gospodarja, Branko v vlogi njegovega služabnika. Premiero so morali doslej preložiti že trikrat, naposled pa je le zaživela tudi na odru.