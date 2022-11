Najhujše v življenju je, če si sam v dvoje

V nadaljevanju preberite:

Srbi imajo Partibrejkerse s pesmijo Kreni prema meni, Slovenci pa Flirrte z Romeom in Julijo. V obeh velikih uspešnicah sta omenjena Shakespearova zaljubljenca in obe izražata željo, da bi se ljubezen obrnila v manj tragično smer. Ob 25. obletnici skupine Flirrt sva se sredi deževnega dne v Paviljonu Gospodarskega razstavišča pogovarjala s pevcem in priznanim, sončno naravnanim tekstopiscem Rokom Lunačkom. Govori hitro, a premišljeno, citate iz pesmi pa niza kot za šalo. Pravi, da je bistvena razlika med temo in svetlobo ta, da slednja ne potrebuje marketinga.