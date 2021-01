»Najprej tehnika, potem vse drugo«

V nadaljevanju preberite:



V pogovorih s slovenskimi kandidati za Tokio 2021 in Peking 2022 ter z nekdanjimi olimpijci se bomo ukvarjali predvsem z vprašanji, ali je njihov šport mogoče na rekreativni ravni vključiti v zdrav življenjski slog, kako to doseči in čemu se je priporočljivo izogniti. Pri tem seveda ne bomo spregledali zanimivih olimpijskih poti naših športnikov. Tokrat bomo s pomočjo Kristjana Čeha, najboljšega slovenskega atleta minulega leta, spregovorili o metu diska in metih nasploh.