Največje srečanje človeštva

Pozabite na množične katoliške shode na Filipinih, romanja šiitov v Karbalo, da o raznih koncertih in športnih dogodkih sploh ne govorimo. Daleč največ ljudi se zbere na tako imenovani kumb meli hindujcev na sotočju rek Ganges, Jamuna in mitske reke Sarasvati v Prajagradžu v severni indijski zvezni državi Utar Pradeš. Na letošnjem festivalu, ki se je začel 13. januarja in bo trajal do 26. februarja, naj bi se v sveto vodo namočilo vsaj 400 milijonov vernikov. Samo 29. januarja, na dan, ko naj bi kopanje v sveti vodi odplaknilo grehe, jih je bilo nepredstavljivih 76 milijonov, kar je bila največja množica ljudi na enem mestu v zgodovini.

Na kumb melo – v sanskrtu to dobesedno pomeni festival vrčev – hindujci praznujejo Jupitrovo leto, čas, ko največji planet našega osončja opravi krog okrog naše zvezde, Sonca. Ker je Jupiter od Sonca oddaljen precej bolj kot Zemlja, je njegovo leto precej daljše, traja približno 12 zemeljskih let. S svetim kopanjem v sveti vodi svetih rek hindujci sicer praznujejo tudi pol poti Jupitra okrog Sonca in praznujejo ga na več krajih. A prava stvar je maha kumb mela, namakanje v mešanici Gangesa, Jamune in Sarasvatija v Prajagradžu vsakih 12 let.

Kaj žene v vodo stotine milijonov Indijcev in kaj se dogaja v Prajagradžu?