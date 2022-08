Nazaj v šolo: Kakovost stika se dogaja onkraj mask

V nadaljevanju preberite:

Koronske ukrepe v okviru obveznega šolanja v minulih dveh letih so otroci in mladostniki močno občutili. Pred začetkom pouka sta nam mnenja in usmeritve podali strokovnjakinji iz Društva psihologov Slovenije, trenutne smernice pa služba za odnose z javnostmi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Hkrati smo nekaj otrok in mladostnikov povprašali, kaj pričakujejo v novem šolskem letu in česa si ne želijo.