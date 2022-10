Ne dovolim si več, da bi kdor koli slabo vplival name

V nadaljevanju preberite:

V natančno odmerjenih petnajstih minutah sva s protagonistko himne prvenstva, odločno in pozitivno naravnano Slovenko črnogorskih korenin ter trenutno eno največjih pop zvezd Balkana, po prvih izmenjanih besedah planili v smeh. Kar zadeva zaslužek v glasbenem poslu pravi, da takrat, ko si dovolj močan, ko veš, kaj počneš in da to počneš dobro, lahko postaviš svojo ceno, ne glede na to, ali si ženska ali moški.