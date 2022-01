Ne le življenje, virus nam uničuje tudi spanec

V nadaljevanju preberite:

Voltaire je spal le štiri ure, budnega pa ga je ohranjalo tudi do 40 skodelic kave na dan. Leonardo da Vinci si je vsake štiri ure privoščil 20-minutni dremež, Winston Churchill je vsako popoldne dremal dve uri, še prej pa je spil razredčen viski. Donaldu Trumpu menda na noč zadostujejo tri ure spanca, Mozart je potreboval uro več, Stephen King pa ne more spati, če njegove blazine niso obrnjene v isto smer. Še bolj bizarno je bilo spanje španskega slikarja Salvadorja Dalíja. Spal je sede, v eni roki pa je nad kovinskim pladnjem držal ključe. Ko mu je roka omahnila, so ključi zaropotali in ga prebudili.