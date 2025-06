Vozi me cvičekmobil ...

Dolenjska prestolnica je mesto situl. Doslej so jih na območju Novega mesta odkrili 16, devet figuralno okrašenih. Najdbe uvrščajo Novo mesto v vrh največjih svetovnih najdišč tovrstnih umetnin. Novomeške situle so nekoliko mlajše od najbolj znanih slovenskih, denimo vaške situle in situle z Magdalenske gore, in spadajo v 5. in 4. stoletje pred našim štetjem. To soboto slavijo praznik situl. Nad mestom je Marof, grič, na katerem so obsežna arheološka najdišča. Tako se imenuje tudi športna dvorana.

V mestu je vse bolj živahno dogajanje ob reki Krki. Že do zdaj so množice privabljali julijski skoki v reko s Kandijskega mostu, znan je splav Rudolf, ki večinoma prevaža tuje turiste in skupine, mestna plaža s supi, kanuji in kajaki, ki jih lahko najamete, ali pa z vodnikom zaplujete po Krki. Odločite se lahko tudi za bolj safari varianto, plovbo po Temenici.

Ragov log je edinstvena oaza miru in priljubljeno sprehajališče tako starejših kot tudi mlajših prebivalcev in drugih obiskovalcev. Njegova lepota je v nevsakdanjem sožitju gozda, reke in mesta.

Z relativne višine si je moč prestolnico ogledati z razgledne ploščadi Kapitelj, prenovljen je Glavni trg ... Ljubitelji kulture nikar ne pozabite Anton Podbevšek Teatra, vabljiv pa je tudi Dolenjski muzej, kjer so letošnje občasne razstave povezane s steklom. V mestu in okolici je nekaj tradicionalnih gostiln, kot so Vovko, Mrak, Fink, bistro Situla, Gostišče na trgu ter picerija in pivnica Kralj Matjaž.

Novo mesto ima tudi industrijski turizem, ki je sicer v povojih, a čedalje več obiskovalcev obišče muzej IMV s starimi avtomobili, avtodomi ter štirikolesnimi posebneži, k enemu se še vrnemo.

Ob robu novomeškega mestnega gozda Portoval stoji ob urejeni sprehajalni poti velik čebelnjak, dom več kot 30 čebeljih družin. Ob njem je urejen še medeni vrt, ki ga krasi več kot sto vrst medovitih rastlin, med katerimi so številne zdravilne. A to nista navadna čebelnjak in vrt. Turistom tam pripravijo posebna doživetja.

Lepi sta Štukljeva in Julijina brv, povezavi mestnega jedra z okolico, pa Ragov log, gozdiček na desnem delu reke Krke, ki se prične za Kandijskim mostom in konča pri vasici Ragovo. Pretežno gozdna površina je delno preurejena v naravni park s športnorekreacijsko vlogo. V Ragov log vodi več zanimivih poti, najbolj atraktivna pelje čez Ragovski most.

Novo mesto je s klubom Adria Mobil in velodromom v Češči vasi, edinem daleč naokoli, simbol cestnega kolesarstva. Tu se redno konča tudi etapna dirka Po Sloveniji.

Gora in grad

Na mesto je tako prostorsko kot simbolno prilepljena Trška gora, prepredena z zidanicami in vinogradi. V Sevnem ob njenem vznožju so prenovili vstopno točko, kjer je celotna trškogorska ponudba digitalizirana, zajašete lahko eno od desetih električnih koles. Trška gora ponuja kolesarske in pešpoti ter doživetja v zidanicah. Vinski hrami ob sobotah in nedeljah odprejo vrata, v vsakem se kaj popije, obiskovalec prejme žig, z določenim številom žigov si prisluži majico, nahrbtnik ...

V zidanicah lahko tudi prespite, nekatere pa so postale gostinske ponudnice. Pripravijo degustacije, dekliščine, tečaje, denimo peko potice, razvija se petzvezdično doživetje s cvičekmobilom, ki pa ga ne poganja dolenjsko in svetovno znana pijača, ampak običajno gorivo. Cvičekmobil je oldtimer, narejen v novomeškem IMV. Prevaža obiskovalce, ki postanejo vinogradniki za en dan – od trgatve prek stiskanja grozdja do ... vemo, česa.

Cvičekmobil je oldtimer, narejen v novomeškem IMV. Prevaža obiskovalce, ki postanejo vinogradniki za en dan – od trgatve prek stiskanja grozdja do ... vemo, česa. FOTO: Davorin Pavlenič

Omenili smo električna kolesa. Z njimi se lahko na Trško goro zaženeš sam, lahko pa najameš vodnika. Če si miselno malo zadaj in ne maraš elektrifikacije, lahko gor'co naskočiš na svoj pogon. Trška gora je znamenit, sila strm klanec in vsakoletna sklepna zabela dirke Po Sloveniji. Na njej je vabljiv tudi prenovljeni Krkin hram, kjer organizirajo pogostitve za najavljene večje in manjše družbe. V lepem toplem vremenu je za to posebno primerna terasa z veličastnim razgledom, sicer pa vas postrežejo v zidanici. Na obeh objektih so zamenjali slamnato streho, ki jima daje svojsko podobo in je zato zaščitni znak zidanice.

S predstavnico za stike z javnostmi zavoda Novo mesto Lano Klemenčič, ki nam je odstrla nekaj mestnih znamenitosti, smo se strinjali, da se v Novem mestu najbolj blešči grad Otočec. Po eni strani je lahko le mimohodna paša za oči in izredno izhodišče za sprehode, kolesarjenje, po drugi strani pa se ponaša z butično ponudbo. Pot treh gradov povezuje grad Otočec, Stari grad in grad Hmeljnik. Otočec je edini rečni grad pri nas in velja za simbol odličnosti, elegantnosti.

Pravljičnost gradu, obdanega z mogočnim obzidjem, dopolnjuje park, ki navdušuje vse leto, v poletnih mesecih pa ponuja tudi prijetno senco. Na gradu, pravijo, je vse podrejeno udobju in uživanju gostov. Hotel s petimi zvezdicami in grajsko restavracijo zaznamuje značilen ambient v kamnu, masivnem lesu in kovanem železu, ki v vsakem od prostorov izžareva posebno vzdušje – tako v osrednji restavraciji, lovski sobi s kaminom in kavarnici kot na terasi znotraj grajskega obzidja.

Sodobno igrišče za golf z 18 luknjami je zasnoval britanski arhitekt Howard Swan. FOTO: Lovro Rozina

Že v letu 2020 je zahtevne Michelinove ocenjevalce navdušila usmerjenost v lokalne posebnosti in sestavine ter sezonsko ponudbo zelenjave, jagodičevja in zelišč z domačega grajskega vrta. Razgiban in privlačno urejen vrt se razprostira v neposredni bližini gradu. Približno 2500 kvadratnih metrov ograjene površine je razdeljene na zelenjavni del, zeliščni del, visoke grede in sadni del z drevesi. Restavracija Gradu Otočec je večji del leta preskrbljena z najbolj kakovostno zelenjavo in zelišči.

Za športno aktivne in željne razvajanja

Dobrodošli ste tudi v trendovskem hotelu Šport na Otočcu. Notranji bazen ponuja sproščanje v termalni vodi, ob tem pa lahko uživate še v razgledu po zeleni okolici. Sproščanje lahko nadaljujete v sprostitvenem centru s turško in finsko savno tik ob bazenu, ki imata – tako kot bazen – zunanjo teraso. Termalna voda iz toplega vrelca v bližnjih Šmarjeških Toplicah pozitivno vpliva na organizem. Posebnost so tudi sobe v hotelu Šport, opremljene s športnimi rekviziti, popestrijo pa jih fotografije z motivi, ki spodbujajo k aktivnosti. V taki sobi lahko začnete dan z vadbo in se polni energije podate v zanimive pustolovščine.

Naj bo okolje še tako lepo, človek ne more zgolj počivati in skrbeti za svoje okuševalne organe, pač pa za celotno telo. Otoško igrišče za golf je blizu gradu, ob reki Krki. Sodobno igrišče z 18 luknjami je zasnoval britanski arhitekt Howard Swan.

Blizu so tudi Dolenjske Toplice, eno najstarejših zdravilišč v Evropi. S ponudbo kopaliških, zdravstvenih in drugih storitev so privlačne za goste, željne oddiha sredi narave, blagodejnih učinkov termalne vode, velnesa in boljšega zdravja. V Termah Dolenjske Toplice lahko obiščete čuječnostni antistresni energijski program, ki obljublja sproščanje ter krepitev sposobnosti osredotočanja.

V toplicah so termalni bazeni, kopeli, poživljajoče masaže in savne, v sklopu sprostitvenega centra pa deluje tudi ambulanta za minimalno invazivne estetske posege. Najmlajše vabijo v kraljestvo zabavnega čofotanja in dričanja po toboganih Balnea FUN. Utegne se zgoditi, da srečajo tudi navihanega Meda Teda.

V Šmarjeških Toplicah zdravilne učinke termalne vode dopolnjujejo lepote Dolenjske in zelo ugodna klima. Termalno vodo že dolgo uporabljajo za zdravljenje bolezni srca in žilja. Imajo široko ponudbo individualno zasnovanih velneških programov za spremembo življenjskega sloga, kot so program hujšanja, razstrupljanja in program za boljše imunsko ravnovesje. Terme Dolenjske Toplice so bolj družinske, šmarješke terme pa umirjeno zdraviliške.

Tu pa je še Klevevž, naravna toplica na Dolenjskem, skrita točka blizu Šmarjeških Toplic, kjer termalna voda v naravnem bazenčku vabi vse leto. Namignili so mi, da je to lepo točko pametno obiskati v zgodnji jutranji samotnosti.

Bajke in povesti ...

Gorjanci so najbolj znano in obiskano dolenjsko pogorje. Dvigajo se nad Krško kotlino vse do Trdinovega vrha, s 1178 metrov gre za gorjanski Everest. Trdinov vrh je priljubljena izletniška točka tako slovenskih kot hrvaških pohodnikov, po vrhu pa poteka državna meja med Slovenijo in Hrvaško. O pogorju se domišljijsko odprtejši lahko podrobno poučite iz Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine.

Gače so bile nekoč smučišče, na katero so Novomeščani radi zahajali, a ker vemo, kako je z zimami, se je tam razvil celoletni turizem. Zrasla sta adrenalinski park in rekreacijski center za smučanje, kolesarjenje, pohodništvo, otroške programe, team buildinge, poroke in družinske izlete.

V Kartuzijanskem samostanu Pleterje je ogled možen ob vnaprejšnjem dogovoru. Poleg njega je zanimiv muzej na prostem. V muzeju je predstavljena značilna domačija Šentjernejskega polja iz 19. stoletja. Predstavljene stavbe so lesene, pritlične in, razen sušilnice, krite s slamo. Muzej je začel nastajati leta 1990 v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto in Kartuzije Pleterje s postavitvijo Kegljičeve hiše. Muzeji na prostem so vse bolj aktualni, a potrebna je ustrezna promocija.

Notranji bazen hotela Šport ponuja sproščanje v termalni vodi, ob tem pa lahko uživate še v razgledu po zeleni okolici. FOTO: Terme Krka

Kostanjevica na Krki, slovenske Benetke, le da brez gondol in gondoljerjev, živi zlasti poleti, v vročem trimesečju. Plaže reke Krke so polne, razvija se gostinska ponudba. Pred desetletji je bil trg naphan s kulturo, z izjemnim župniščem, Lamutovim muzejem, obiski Božidarja Jakca in njegove soproge, snemanjem nadaljevank, recimo o Nikoli Tesli.

Streljaj od Kostanjevice panoramo diči cistercijanski samostan s formo vivo, skulpturami umetnikov z vsega sveta, ter Galerijo Božidar Jakac, ki je ena izmed največjih slovenskih galerij.

Tu je tudi Kostanjeviška jama, kraška jama s stalno temperaturo 12 stopinj Celzija, ki leži v bližini Kostanjevice ob vznožju Gorjancev. Dolga je dva kilometra, za turistične oglede pa je namenjenih tristo najatraktivnejših metrov.

Tako je v Novem mestu in bolj ali manj bližnji okolici. Od mestnega vrveža prek grajske zgodovine v pogorje, od tam pa v podzemlje. Za vsakogar nekaj.