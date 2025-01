Nekaj najlepšega je začutiti povezanost z občinstvom

V nadaljevanju preberite:

V Razodetju, predstavi sodobnega švedskega dramatika Mattiasa Anderssona, ki jo je na oder kranjskega Prešernovega gledališča (PGK) postavil režiser Ivica Buljan, spremljamo neštetokrat upodobljen zaplet: mož (Aljoša Ternovšek) prevara ženo (Vesna Jevnikar), žena se jezi na moža, mož se skuša izmazati. Precej bolj domiseln je možev izgovor oziroma razlaga: doživel je razodetje in začutil, da mora s svojo »ljubeznijo« odrešiti klošarko Mario (Darja Reichman), zato sta šla seksat v smetarnico. Medtem ko se racionalni del gledalčeve osebnosti reži obupnosti moževega izgovora, se spiritualni ukvarja z vprašanjem: kaj pa, če ne laže? Če je res zaslišal klic iz nebes?

»Nemogoče je predvideti, kako bi se človek odzval, če bi njegov partner svoja dejanja začel opravičevati kot razodetje,« je v intervjuju za Nedelo dejala Darja Reichman, »ampak dejstvo je, da njegovo dejanje Marie, ki jo igram, ne odreši, ampak še poglobi njeno stisko«. Z igralko, ki je članica PGK od leta 1995 in je lani za vlogo v predstavi Boj na požiralniku v režiji Jerneja Lorencija prejela nagrado julija, sva se med drugim pogovarjala o delu med prazniki, memoriranju tekstov, odnosih v gledališkem kolektivu ter ljubezni do dela, narave in mačk.