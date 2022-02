Nekateri se bojijo brskanja po nosu, drugi po iztrebkih

V nadaljevanju preberite:

Prizor je bil več kot nenavaden. Med srečanjem v Kremlju, enem od številnih, na katerih so svetovni voditelji poskušali preprečiti zaostrovanje razmer v Ukrajini oziroma vsaj odkrito invazijo Rusije na nekdanjo bratsko sovjetsko republiko, sta gostitelj, ruski predsednik Vladimir Putin, in gost, francoski predsednik Emmanuel Macron, sedela za mizo. Nenavadno je bilo to, da je bila miza dolga šest metrov, voditelja pa sta sedela vsak na svojem koncu.

Nekateri so se rogali, da sta s tem simbolizirala, kako daleč sta si v pogledih na ukrajinsko krizo in vedno bolj sploh na vse Rusija in Zahod. A razlog vsaj uradno ni bil simboličen, ampak to, da Macron ni pustil, da bi ga pred srečanjem s Putinom prejšnji ponedeljek ruska medicinska ekipa testirala, ali je okužen s covidom-19. Francoz se je menda bal, da bi tako Rusi dobili v roke njegov DNK.