Nemčijo nosi v skrajnosti

Zvezni deželi Turingija in Saška, kjer so v nedeljo potekale deželne volitve, nista med najpomembnejšimi deli nemške zvezne države. Po površini sta manjši od Slovenije, Saška je deseta med 16. deli nemške federacije, Turingija enajsta. Po prebivalstvu je Saška dvakrat številnejša od Slovenije in šesta med sestavnimi deli Nemčije, Turingija pa je s približno enakim številom prebivalcev kot Slovenija med nemškimi zveznimi deželami na 12. mestu. Vendar so volitve v njuna deželna parlamenta vzbudile nesorazmerno veliko pozornosti tudi zunaj nemških meja, predvsem v Evropski uniji.

V Turingiji se je prvič po drugi svetovni vojni zgodilo, da je na volitvah zmagala skrajno desna stranka, Alternativa za Nemčijo (AfD), v Saški pa je ta stranka le za las zaostala za zmagovito krščanskodemokratsko stranko CDU, poleg socialdemokratske SPD ene od dveh tradicionalno največjih strank na zvezni ravni. Vzpon je doživela še ena skrajna stranka, le da na levem polu. Novokomponirana leva nacionalistična Zveza Sahre Wagenknecht (BSW) se je za stranko, ki so jo ustanovili na začetku tega leta, odrezala odlično.

Kaj se dogaja v najpomembnejši članici Evropske unije?