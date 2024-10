Nemirne vode Tihega oceana

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih nevladne raziskovalne organizacije Inštitut za ekonomijo in mir iz Sydneyja, ki pripravlja poročilo Globalni mirovni indeks, je na začetku letošnjega poletja po svetu potekalo 56 oboroženih konfliktov, najbolj odmevni sta brutalni vojni v Ukrajini in Gazi. Kot da to ne bi bilo dovolj, so Kitajci v vodah okoli Tajvana, ki ga imajo za svojo odpadniško provinco, izvedli obsežne vojaške vaje, v katerih je sodelovalo 34 vojaških ladij in 125 letal.

Državni mediji ene od zadnjih delujočih komunističnih diktatur so v ponedeljek objavili zemljevide, s katerih je mogoče razbrati, da so tako rekoč obkolili Tajvan. Kmalu so sporočili, da so vaje uspešno končali.

Kje so korenine enega potencialno najbolj nevarnih sporov v sodobnem svetu in katere so druge vroče točke na največji celini?