Neusmiljene kraljice mamilarskih imperijev

Ob omembi južnoameriških mamilarskih kartelov pomislimo na tople kraje in romantizirane zlobneže, kot je Pablo Escobar, ki so se rodili brez vsega in postali kralji. V svetu, kjer se vse vrti okoli nasilja, ni prostora za ženske. Kralji so lahko samo najbolj ambiciozni okrutneži, okrutnost pa naj bi bila domena moških. V trgovini z mamili, kjer se letno obrne več sto milijard evrov, je v resnici dovolj prostora tudi za ženske.

Kdo so kraljice latinoameriških imperijev belega prahu?