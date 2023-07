Noge fuzbalerja, glava golfista

V nadaljevanju preberite:

V športni oazi nekoliko južno od Bovca smo se preizkusili v športnem hibridu nogometa in golfa, ki se je rodil na Nizozemskem, k nam pa je pljusknil pred osmimi leti. Moški in ženske se merijo v članski, seniorski in superseniorski konkurenci, svetovno zvezo vodi ženska, podpredsednik pa je naš.

Pri nas je šest footgolf klubov in malo manj kot 150 registriranih igralcev, ki igrajo slovensko in svetovno serijo. Če hočeš resno konkurirati za svetovno lestvico, bi moral letno odigrati vsaj 25 tekem, ki so različno rangirane. Preizkušnje si naši tekmovalci pokrivajo sami ali jim jih sponzorji. Teh zaenkrat ni veliko, postaja pa footgolf zanimiv tudi za teambuildinge in podobna druženja.