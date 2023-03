Močna slovenska zasedba lahko razmišlja tudi o kolajni

Nastopilo bo kar 40 držav s petih celin. Slovensko reprezentanco sestavlja 28 članov, ki bo imela svoje tekmovalce domala v vseh kategorijah, moški, ženski in seniorski ter ekipnemu tekmovanju.

»Izjemno me veseli, da bo slovenska reprezentanca ena izmed številčnejših reprezentanc na SP v Orlandu, kjer bo nastopilo več kot tisoč igralcev. Še en dokaz, da delamo dobro in da bo naš trud poplačan. Naša izbrana vrsta bo nastopila v vseh posamičnih kategorijah, kot tudi v ekipni tekmi med moškimi in seniorji, kjer ocenjujem, da se lahko borimo celo za kolajne. V kolikor se to uresniči, bo to pika na i mojega mandata, ki se počasi zaključuje. Glede na to, da smo v zadnjih dveh letih uspeli postaviti ogromno mejnikov, bi bil to res lep zaključek,« je povedal Damijan Turk, predsednik Footgolf zveze Slovenije (FZS).

Slovenska izbrana vrsta za Orlando

Za našo izbrano vrsto bodo v Ameriki poleg Turka zaigrali: Matija Brodnjak, Ian Emeršič, Admir Ičanović, Danilo Huber, Žan Sušman, Marko Toplak, Uroš Krajnc, Simon Detellbach, Aleksander Stojanović, Boris Šibila in Dejan Novak v moški konkurenci, Peter Dirnbek, Aleksander Kravanja, Nani Franc Matjašič, Simon Sladič, Vasja Kovač, Bojan Taneski, Miran Perič, Robert Korošec, Milan Kristović, Leon Šuntner in Dejan Obradović v seniorski konkurenci, ter Sandra Lah Kravanja in Sabina Huber v ženski konkurenci.

»Nastopati v Orlandu v osrčju Floride, v centru Disneyja, bo za vsakega našega člana izjemna čast in prepričan sem, da bomo pokazali najboljše predstave. Biti del te ekipe, ki raste iz leta v leto, mi je v čast in z velikim veseljem predajam štafeto naslednjemu predsedniku Matiji Brodnjaku. Prepričan sem, da bomo lahko iz ZDA sporočali lepe novice, zato spremljajte naša družbena omrežja,« je še dodal agilni predsednik Footgolf zveze Slovenije.

Damjan Turk (na fotografiji) je predsednik Footgolf zveze Slovenije. FOTO: Črtomir Groznik/Footgolf zveza Slovenije

Velik napredek slovenskega footgolfa

Vse tekme bodo na novih štirih prestižnih igriščih Walt Disney World Golf Resorta, ki so že nared in bodo prava poslastica za vse sodelujoče. Celotno prvenstvo bo spremljala ameriška televizija, so pa že dogovorjeni tudi prenosi za Evropo in tudi za Slovenijo.

V času mandata Damijana Turka je slovenski footgolf naredil velike korake naprej, od prve zmage v svetovnem pokalu, tako med posamezniki v vseh kategorijah, kot ekipne zmage na največjih tekmah pod okriljem krovne zveze FIFG. Osvojitev desetega mesta z reprezentanco na evropskem prvenstvu na Madžarskem, kjer so Slovenci doživeli zgolj en poraz in še ta s kasnejšimi zmagovalci, reprezentanco Velike Britanije, pa je samo še en dokaz neprestanega napredka slovenskega footgolfa. Če k temu dodamo še, da je lani tik pred koncem leta FZS postala članica Olimpijskega komiteja Slovenije, je slika o velikem napredku popolna.

Kovač, Dirnbek in Matjašič v Španijo

Trije člani naše reprezentance bodo formo za SP pilili še na tekmi svetovnega pokala FIFG 250 na t. i. ​Island Footgolf Cupu 2023, ki bo od 9. do 12. marca na španskem polotoku Isla de Valdecañas​. Nagradni sklad za ta prestižni turnir je 20 tisoč dolarjev. Na turnirju ne bo manjkalo najboljših, saj sta svoj nastop že potrdila trenutno najboljša Anglež Ben Clarke in Francoz Cedric Bonnot ter ostali prvo​kategorniki tega športa.

»Na turnirju bi se rad uvrstil med prvo deseterico,« je dejal Vasja Kovač, ki je na lanskem zaključnem turnirju serije masters osvojil bron. Peter Dirnbek pa dodaja: »Tekma prihaja v prvem terminu, saj bomo tako videli, kakšna je trenutna forma v primerjavi z igralci iz drugih držav. Bo pa seveda več kot odlična generalka za novo sezono.«

Nedaleč od Madrida bo na obalah slovitega akumulacijskega jezera zaigral tudi Nani Franc Matjašič, ki je lani odlično končal sezono med prvo deseterico najboljših na svetu v svoji kategoriji.

»Vsaka takšna tekma je za nas dobrodošla. Tako bomo točno videli kje smo in kaj je potrebno še storiti, da do svetovnega prvenstva pridemo v najboljšo formo,« je dejal Nani, ki je že dvakrat okusil zmago v svetovnem pokalu.