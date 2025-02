Ob stoletnici rojstva Mikija Mustra: Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik še na odru

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se še z režiserjem gledališke predstave Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika: Trije mušketirji Matjažem Pograjcem in s poznavalcem stripov Aleksandrom Buhom. Sogovorniki so nam prav tako zaupali svoje spomine na pogovore in srečanja z neponovljivim Mikijem Mustrom, ki ga bere že četrta generacija. Njegov edini potomec je razložil, zakaj je bil njegov oče boljši kot Walt Disney, Buh meni, da državne institucije za zdaj Mustru niso izkazale zadosti časti, Pograjcu pa se ne zdi prav, da živimo v svetu, kjer vsak skrbi le za svojo rit.