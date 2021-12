Očarljiva retro darila: Od tradicije do romantike

Pogled daleč v preteklost nas lahko marsikaj nauči in navdihuje, posebno na področju visoke umetnosti in kulture. Več deset, sto ali celo tisoče let nazaj je bil človek enako ali še bolj očaran nad naravo. Naši predniki so v povezavi z njo gojili in spoštovali tradicijo in obrede, ki nas krepijo, združujejo in razveseljujejo še danes. Prav zato smo izbrali šopek idej za očarljiva retro darila s pridihom romantike.

Skodelica z dušo

Strastna ljubiteljica kave naj si ta opojni napitek privošči v ljubki skodelici s priljubljenim cvetličnim motivom z zlatim robom. Ekološko ozaveščena posameznica bo zelo vesela katerega od lepo ohranjenih kosov starinskega porcelana z bolšjaka ali iz centra ponovne uporabe, kjer so izdelki večinoma na voljo za simbolno ceno. Morda se pozabljena, a čudovita skodelica skriva celo na kakšnem podstrešju.

Situlska ptica

Na naši sloviti bronasti situli iz Vač pri Litiji, iz katere so stregli pijačo pri obrednih slavjih v 5. st. pr. n. št., je med mnogimi motivi tudi ptica. To simbolično povezovalko tostranstva in onostranstva je oblikovalec Boštjan Štine ujel v broško – bronasto, posrebreno bronasto ali pozlačeno bronasto. Na voljo je v spletni trgovini Narodnega muzeja Slovenije, meri 6,5 x 4 cm in stane 15 evrov.

FOTO: Narodni muzej Slovenije

Kolo na etuiju

Detajl z veselja in svetlobe polne slavne slike umetnika Matije Jama z naslovom Kolo lahko občudujemo tudi na etuiju za očala. Znamenito slikarjevo delo iz leta 1935 prikazuje razposajena, za roko se držeča dekleta v belokranjskih tradicionalnih oblačilih, ki brezskrbno plešejo na s soncem ožarjenem travniku. Etuiju za očala je priložena tudi krpica. Cena v trgovini Narodne galerije znaša 14,90 evra

FOTO: Narodna galerija

Sponka iz koruznega ličja

Stik z naravo lahko dosežemo tudi z izbranimi lasnimi dodatki. V Zadrugi za razvoj podeželja Pomelaj ročno, v tehniki svojih prednikov izdelujejo edinstvene sponke iz koruznega ličja. So pika na i svetlim lasem, saj se odtenki lepo ujemajo, medtem ko na temnolaskah zaradi barvnega kontrasta pride do izraza sama oblika lasnega dodatka. V Slovenskem etnografskem muzeju stane 7,10 evra.

FOTO: Blaž Verbič

Mali kruhek, poln ljubezni

Nikakor ni vseeno komu, kdaj in zakaj podariš srce ali ga ukradeš. Pred tako pomembnim in včasih tudi usodnim korakom je pametnejše dati ali sprejeti mali medeni kruhek v obliki srca, tj. pecivo iz moke, medu, popra, cimeta, klinčkov in jelenove soli. Spečen je po kopiji modela, kakršne so izdelovali pretežno v 19. stoletju na škofjeloškem območju. V Slovenskem etnografskem muzeju stane 16 evrov.

FOTO: Blaž Verbič

Magnet za zvestobo

Simpatičen salonski kuža, katerega živahno pisani portret je daljnega leta 1868 naslikal sloviti umetnik Anton Karinger, lahko ljubitelje domačih štirinožnih ljubljencev opominja, komu ali čemu so zvesti. Podoba psa, ki je bil last slikarjeve žene, v originalu na platnu meri približno 60 x 70 cm, magnet pa je velik približno 8 x 6 cm. V spletni trgovini Narodne galerije ga prodajajo za 4,20 evra.

FOTO: Narodna galerija

Podstavki Kukamkuro

Preproste, a hkrati domiselne podstavke za kozarce ali skodelice odlikuje ročni beli potisk tradicionalnega simetričnega vzorca, ki je značilen za slovensko ozemlje. Iz plute narejeni dodatki za dom so nastali v okviru blagovne znamke Kukamkuro, ki slavi lepote Slovenije v vseh časovnih obdobjih. V Slovenskem etnografskem muzeju komplet štirih podstavkov stane 5 evrov, komplet šestih kosov pa 6 evrov.

FOTO: Slovenski etnografski muzej

Rokodelstvo v uhanih

V toku občasnih in stalnih razstav Slovenskega etnografskega muzeja izdelujejo tudi unikatne uhane iz medenine. Od leve proti desni si sledijo motivi mojstrskega rokodelstva: vezeninskega okrasja moškega plašča s konca 18. stoletja, pločevinastega modelčka za lect iz Krbavčičeve delavnice v Ljubljani iz sredine 20. stoletja in lecta v obliki zvezde. Za par uhanov je treba odšteti 13 evrov.

FOTO: Blaž Verbič

Srebrni jelen

Po upodobitvi na bronasti pasni sponi iz Zagorja ob Savi iz 6. ali 5. st. pr. n. št. so v Zlatarstvu Skušek izdelali samostojnega jelena v obliki broške. V originalu je ta čarobna rogata žival namreč upodobljena skupaj s psom, jezdecem na konju in košuto. Motiv jelena je bil povezan s simboliko lova, vitalnosti in moške moči. Srebrna broška v velikosti 4 x 4 cm v spletni trgovini Narodnega muzeja Slovenije stane 60 evrov.

FOTO: Narodni muzej Slovenije

Zavij ga v svilo

Darilo, namreč. V Aziji priljubljena tradicionalna tehnika zavijanja daril v svilo sledi trajnostni filozofiji, hkrati pa lahko tako podarimo še svilen kos oblačila ali modnega dodatka. Med spenjanjem seveda ne uporabljajmo lepila in podobnih pripomočkov, ki bi uničili nežen material, temveč si pomagajmo s čim tanjšimi bucikami. Okrasimo s primernimi vejicami in cvetjem. Bolj spretni lahko iz blaga oblikujejo še elegantne pentlje.